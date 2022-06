Highlights Italia-Repubblica Dominicana 3-2, Volley Nations League femminile 2022 (VIDEO) (Di venerdì 17 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Italia-Repubblica Dominicana 3-2 (25-23, 20-25, 25-19, 16-25, 15-12), match valido per la seconda settimana di Volley Nations League femminile 2022. A Brasilia tantissima fatica per le azzurre che devono passare dal quinto set contro le centramericane. Fasi alterne per la squadra di Mazzanti, bene nei set dispari e malissimo in quelli pari. In alto ecco le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilcon glidi3-2 (25-23, 20-25, 25-19, 16-25, 15-12), match valido per la seconda settimana di. A Brasilia tantissima fatica per le azzurre che devono passare dal quinto set contro le centramericane. Fasi alterne per la squadra di Mazzanti, bene nei set dispari e malissimo in quelli pari. In alto ecco le immagini salienti. SportFace.

