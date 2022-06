Highlights Boston Celtics-Golden State Warriors 90-103, Nba Finals 2021/2022 (VIDEO) (Di venerdì 17 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Boston Celtics-Golden State Warriors 90-103, gara-6 delle Nba Finals 2021/2022. Settimo titolo nella storia per la formazione di Kerr, trascinata da un Curry autore di 34 punti, con 7 rimbalzi e 7 assist, e vincitore del premio di Mvp delle Finals. Agli uomini di Udoka non bastano i 34 punti di Jaylen Brown. Di seguito gli Highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilcon glidi90-103, gara-6 delle Nba. Settimo titolo nella storia per la formazione di Kerr, trascinata da un Curry autore di 34 punti, con 7 rimbalzi e 7 assist, e vincitore del premio di Mvp delle. Agli uomini di Udoka non bastano i 34 punti di Jaylen Brown. Di seguito gli. SportFace.

Pubblicità

SkySportNBA : NBA Finals: Golden State vince a Boston in gara-6, gli Warriors conquistano il titolo #SkyNBA #NBA #NBAFinals - De_Sand88 : RT @SkySportNBA: NBA Finals: Golden State vince a Boston in gara-6, gli Warriors conquistano il titolo #SkyNBA #NBA #NBAFinals https://t.c… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA Finals: Golden State vince a Boston in gara-6, gli Warriors conquistano il titolo #SkyNBA #NBA #NBAFinals https://t.c… - agnese52s : - acur69 : Sky Sport: NBA Finals: Golden State vince a Boston in gara-6, gli Warriors conquistano il titolo. -