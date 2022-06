Hidden - Verita? Sepolte | il trailer del nuovo film di Roberto D’Antona

(Di venerdì 17 giugno 2022)D'Antona abbandona momentaneamente l'horror per un'opera più matura tratta da una storia vera, ecco il thriller di- Verità. Svelato ildi- Veritàlungometraggio diD'Antona. Per il regista pugliese questa pellicola rappresenta l'inizio di un percorso più maturo dove affronterà per la prima volta il suo genere preferito: si tratta infatti di un thriller/drammatico ad alta tensione senza alcuna sfumatura sovrannaturale e che affronterà temi molto delicati. La sinossi della pellicola recita: "In un piccolo paese ogni abitante vive la propria quotidianità senza farsi troppe domande e noncurante della scomparsa di alcune donne, finché un giorno qualcuno li metterà di fronte alla possibilità che ...

