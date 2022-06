Hang Mioku | la modella che si è rovinata il viso per sempre

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 17 giugno 2022) Avete mai sentito parlare di? Un tempo era unae cantante di successo che mirava a conquistare il mondo. Ma oggi probabilmente è più nota al pubblico per via del grave errore che ha commesso e che le ha causato un danno irreversibile al. Che ci piaccia o no, viviamo in un mondo che si concentra molto sull’aspetto. Credo che nel corso degli anni gli ideali di bellezza siano cambiati diventandopiù estremi. E purtroppo ce ne sono alcuni che hanno degli aspetti molto negativi, specialmente sui giovani. D’altro canto, ci sono anche tante persone che amano prendersi cura del loro aspetto e che credono sia divertente vestirsi e utilizzare tantissimo trucco. Ma se parliamo dellacoreana, possiamo dire ...