Guerra in Ucraina, Macron avverte: «Nessuna pace se obiettivo è schiacciare Russia»

Per risolvere la crisi che ha portato alla Guerra Ucraina serve «un punto di mediazione». Questa espressione è stata usata da diversi osservatori, da quando lo scorso 24 febbraio la Russia ha invaso il paese confinante. Potrebbe, in un certo senso, andare in questa direzione anche la dichiarazione rilasciata da Emmanuel Macron. Il presidente francese ha parlato della questione in un'intervista alla televisione francese Bfmtv.

Guerra in Ucraina: cosa ha detto Macron

Macron ha lasciato intendere che l'Ucraina non avrà la pace se nell'ambito del suo conflitto il suo obiettivo sarà «schiacciare la Russia». Le dichiarazioni, riprese da diverse fonti di stampa a livello ...

