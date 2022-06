Guerra in Ucraina diretta, scomparso terzo combattente Usa: è il veterano Grady Kurpasi. Spunta la prima foto dei 2 americani catturati (Di venerdì 17 giugno 2022) Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 17 giugno, 114° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Mentre Spunta la prima foto dei due americani catturati in... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 giugno 2022)in, le notizie inoggi 17 giugno, 114° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Mentreladei duein...

Pubblicità

Pontifex_it : Non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una… - mannocchia : Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia c… - GiovaQuez : Ma quelli come Celestini che oggi citano a memoria le parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina come fonte a… - Michele_Arnese : Una spia russa è stata intercettata nel tentativo di infiltrarsi alla Corte penale internazionale, che sta indagand… - rserra1979 : RT @Pontifex_it: Non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa l… -