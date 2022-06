Guerra in Ucraina diretta, scomparso terzo combattente Usa: è il veterano Grady Kurpasi. Spunta la prima foto dei 2 americani catturati (Di venerdì 17 giugno 2022) Guerra in Ucraina , le notizie in diretta oggi 17 giugno, 114° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin . Mentre s punta la prima foto dei due americani catturati in Ucraina (lo scatto, ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022)in, le notizie inoggi 17 giugno, 114° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin . Mentre s punta ladei duein(lo scatto, ...

Pubblicità

Pontifex_it : Non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una… - mannocchia : Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia c… - GiovaQuez : Ma quelli come Celestini che oggi citano a memoria le parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina come fonte a… - LobbaLuisa : RT @Orraf5: @SergioGatteschi Orgoglioso di cosa? Di essere il servo degli Usa, di inviare più armi dove porterà alla distruzione dell'Ucrai… - AntonelloAng : RT @lettera_mosca: RUSSIA - Il ministro degli Esteri Lavrov: 'Parte degli Stinger e dei Javelin forniti all'Ucraina sono già in vendita sul… -