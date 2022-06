Guerra in Ucraina diretta, Gazprom taglia del 50% forniture gas all'Italia. La Marina di Kiev: distrutta un'altra nave russa (Di venerdì 17 giugno 2022) Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 17 giugno, 114° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. La Russia chiude ancora di più i rubinetti del gas verso... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 giugno 2022)in, le notizie inoggi 17 giugno, 114° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. La Russia chiude ancora di più i rubinetti del gas verso...

Pubblicità

mannocchia : Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia c… - Pontifex_it : Non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una… - GiovaQuez : Ma quelli come Celestini che oggi citano a memoria le parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina come fonte a… - cafaggi59 : RT @nelloscavo: #Ucraina guerra di spie. Eco come gli 007 di #Mosca avevano infiltrato un loro uomo alla Corte penale dell’Aja, che indaga… - gagliaudo10 : RT @nelloscavo: #Ucraina guerra di spie. Eco come gli 007 di #Mosca avevano infiltrato un loro uomo alla Corte penale dell’Aja, che indaga… -