"Guerra anche nel 2023": cosa dice il documento della Nato (Di venerdì 17 giugno 2022) La Guerra in Ucraina non è destinata a finire né a breve e nemmeno a medio termine. Il documento della Nato circolato ieri a Bruxelles parla chiaro: ecco le due ipotesi e le nuove forniture occidentali Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) Lain Ucraina non è destinata a finire né a breve e nemmeno a medio termine. Ilcircolato ieri a Bruxelles parla chiaro: ecco le due ipotesi e le nuove forniture occidentali

_Nico_Piro_ : #15giugno gli opinionisti con l'elmetto di nuovo sbugiardati secondo @ecfr in 10 Paesi d'Europa il partito della Pa… - GiovaQuez : Ma quelli come Celestini che oggi citano a memoria le parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina come fonte a… - _Nico_Piro_ : Domanda: ma quando il #PUB ha legittimato la scelta politica di 'guerra unica soluzione' non era immaginabile che n… - GreenGalileo : RT @michele_geraci: Ecco chi verrà colpito Grazie anche alle mosse e dichiarazioni inopportune delle #UE che vi ha mentito, con la complic… - EnricoGiunta : RT @dDinoPirri: Siccome il Papa ha detto con forza che 'la guerra è una pazzia', e non sta bene a molti, questi molti hanno riportato che i… -