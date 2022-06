Pubblicità

iconanews : Grillo, chi è contro limite a mandati si arrocca al potere - fangiovanna : @dariodangelo91 Grillo sta con chi gli garantisce i 300000 Molto semplice anche se molto poco onesto - okwlor : RT @asormax: Ora voglio vedere tra i big chi difende @GiuseppeConteIT solo così avremo una buona lettura dei traditori che ancora sono dent… - sibilla75 : @silay_yalis Chi è il fenomeno che ha detto che Grillo nel post ce l'ha con Conte?!! Comprensione del testo zero? Sono in un'altra stanza. - Frances36033328 : @beppe_grillo Il supremo chi? Colui che ti indirizza da 35 anni? -

Agenzia ANSA

Beppe, in un lungo post sul suo blog, parte dai massimi sistemi: "L'evoluzione, si sa, è il ... E avverte"si arrocca nel potere" affermando che "un limite alla durata dei mandati non ..."Appare sempre più opportuno estendere l'applicazione delle regole che pongono un limite alla durata dei mandati". Lo scrive Beppenel suo blog. "Alcuni obiettano - soprattutto fra i gestori che si arroccano nel potere - che un limite alla durata dei mandati non costituisca sempre l'opzione migliore, in quanto imporrebbe ... Grillo, chi è contro limite a mandati si arrocca al potere - Ultima Ora Lo scrive Beppe Grillo nel suo blog. "Alcuni obiettano - soprattutto fra i gestori che si arroccano nel potere - che un limite alla durata dei mandati non costituisca sempre l'opzione migliore ...Beppe Grillo entra, di nuovo, a gamba tesa nello scontro interno ... come per esempio quello del Presidente degli Stati Uniti». E avverte chi «si arrocca nel potere» affermando che «un limite alla ...