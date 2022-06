Grecia, il caso (aperto) della mamma sospettata di avere ucciso le sue tre figlie (Di venerdì 17 giugno 2022) Roula Pispirigou è stata arrestata con l’accusa di avere ucciso la più grande, tetraplegica, con una dose letale di ketamina. Da allora si indaga anche sulla morte delle altre due figlie Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 giugno 2022) Roula Pispirigou è stata arrestata con l’accusa dila più grande, tetraplegica, con una dose letale di ketamina. Da allora si indaga anche sulla morte delle altre due

Pubblicità

mauri48aho : RT @turistipercaso: Nel numero di luglio di #Turistipercaso Slow Tour: #CostaAzzurra in moto, #Croazia e #Dalmazia, isole della #Grecia, #I… - italiaslowtour : RT @turistipercaso: Nel numero di luglio di #Turistipercaso Slow Tour: #CostaAzzurra in moto, #Croazia e #Dalmazia, isole della #Grecia, #I… - syusyblady : RT @turistipercaso: Nel numero di luglio di #Turistipercaso Slow Tour: #CostaAzzurra in moto, #Croazia e #Dalmazia, isole della #Grecia, #I… - velistipercaso : RT @turistipercaso: Nel numero di luglio di #Turistipercaso Slow Tour: #CostaAzzurra in moto, #Croazia e #Dalmazia, isole della #Grecia, #I… - turistipercaso : Nel numero di luglio di #Turistipercaso Slow Tour: #CostaAzzurra in moto, #Croazia e #Dalmazia, isole della #Grecia… -