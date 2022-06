Graziano (Cisl): "Formazione per non escludere i giovani dal mondo del lavoro" (Di venerdì 17 giugno 2022) Bologna, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “Servono nuove competenze e la Formazione è fondamentale per adeguare quelli che sono i cambiamenti, la famosa transizione ecologica e tecnologica che sta vivendo il nostro Paese e tutto il mondo”. Questo il commento di Giorgio Graziani, segretario Cisl, intervenendo all'inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc): il nuovo centro di Philip Morris per l'alta Formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0 di Crespellano (Bo). “Senza una Formazione che adegui le competenze - ha spiegato Graziano - rischiamo l'esclusione di una grossa fetta di persone che non possono essere introdotte nel mondo del lavoro, quindi è necessario mettere a sistema l'istruzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Bologna, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “Servono nuove competenze e laè fondamentale per adeguare quelli che sono i cambiamenti, la famosa transizione ecologica e tecnologica che sta vivendo il nostro Paese e tutto il”. Questo il commento di Giorgio Graziani, segretario, intervenendo all'inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc): il nuovo centro di Philip Morris per l'altae lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0 di Crespellano (Bo). “Senza unache adegui le competenze - ha spiegato- rischiamo l'esclusione di una grossa fetta di persone che non possono essere introdotte neldel, quindi è necessario mettere a sistema l'istruzione ...

