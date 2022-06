Grande attesa per il concerto a Napoli di Frida Bollani Magoni nel complesso di Santa Maria la Nova (Di venerdì 17 giugno 2022) C’è Grande attesa per l’esibizione della splendida Frida Bollani Magoni, per la prima volta in concerto per piano e voce in programma stasera alle 21, nella suggestiva cornice del complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, sovrastato dall’incantevole soffitto ligneo dell’inizio del 1600. Uno straordinario evento targato Live Tones di Alberto Bruno, di cui per questo speciale evento è anche direttore artistico, e Ornella Falco. Assieme amano organizzare e proporre i migliori protagonisti del panorama musicale jazzistico italiano ed europeo. E la presenza a Napoli di questa eccellente e giovane fuoriclasse della musica italiana, figlia d’arte di Petra Magoni e Stefano ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) C’èper l’esibizione della splendida, per la prima volta inper piano e voce in programma stasera alle 21, nella suggestiva cornice delMonumentale dila, sovrastato dall’incantevole soffitto ligneo dell’inizio del 1600. Uno straordinario evento targato Live Tones di Alberto Bruno, di cui per questo speciale evento è anche direttore artistico, e Ornella Falco. Assieme amano organizzare e proporre i migliori protagonisti del panorama musicale jazzistico italiano ed europeo. E la presenza adi questa eccellente e giovane fuoriclasse della musica italiana, figlia d’arte di Petrae Stefano ...

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Il Mattino – Koulibaly, la priorità è il Napoli: c’è grande attesa per l’incontro con De Laurentiis… - chocolat3novels : Congratulazioni ai #Warriors per aver vinto le #NBAFinals2022. Ai #Celtics e a tutta #Boston la consapevolezza che… - cascinanotizie : ?? 100 mila pisani sui Lungarni per lo spettacolo dei fuochi di San Ranieri ?? In un video la grande emozione provata… - gazzettanapoli : Grande attesa per il primo fine settimana del Pizza Village Napoli 2022. Sabato 18 e domenica 19 segneranno, di fat… - c_h_i_a_0 : RT @Itsile_: Battiti l'anno scorso è stato speciale pechè è coinciso con le prime esibizioni live su un grande palco per Tancredi, Luca e D… -