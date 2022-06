Gp Canada: Leclerc 'passo c'è, stiamo lavorando su problemi' (Di venerdì 17 giugno 2022) "Tre gare di fila con problemi od errori sono difficili da mandare giù, ma il passo c'è e anche a Baku si è visto. Noi dobbiamo risolvere i problemi emersi, ci stiamo lavorando e cerchiamo di farlo al ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) "Tre gare di fila conod errori sono difficili da mandare giù, ma ilc'è e anche a Baku si è visto. Noi dobbiamo risolvere iemersi, cie cerchiamo di farlo al ...

