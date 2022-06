Governo: Renzi, 'Salvini e Conte? Hanno già avuto il loro momento di follia' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Conte e Salvini Hanno già avuto il loro momento di follia, Salvini al Papeete e Conte nel 2021 quando ha pensato di asfaltare Renzi appoggiandosi a Ciampolillo e ha perso palazzo Chigi". Matteo Renzi risponde così a L'Aria che Tira su La7 a chi gli chiede se ritiene che Matteo Salvini e Giuseppe Conte possano mettere in discussione il Governo. Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "giàildial Papeete enel 2021 quando ha pensato di asfaltareappoggiandosi a Ciampolillo e ha perso palazzo Chigi". Matteorisponde così a L'Aria che Tira su La7 a chi gli chiede se ritiene che Matteoe Giuseppepossano mettere in discussione il

Pubblicità

apavo75 : RT @LucaBellinzona: #Renzi a #lariachetirala7: Calenda non è stato d'accordo con noi per la nascita del governo giallo-rosso. L'alternativa… - Adele_Seta : @Ariachetira @matteorenzi #lariachetira #Renzi prima si vanta di aver fatto cadere 2 Governi, il #Papete e il… - Adele_Seta : #Renzi prima si vanta di aver fatto cadere 2 Governi, il #Papete e il #Conte 2, poi rilancia una riforma costituzio… - danieledv79 : RT @LucaBellinzona: #Renzi a #lariachetirala7: Calenda non è stato d'accordo con noi per la nascita del governo giallo-rosso. L'alternativa… - sciltian : RT @LucaBellinzona: #Renzi a #lariachetirala7: Calenda non è stato d'accordo con noi per la nascita del governo giallo-rosso. L'alternativa… -