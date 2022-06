Golden State Warriors campioni NBA: dominati i Boston Celtics (Di venerdì 17 giugno 2022) campioni per la settimana volta nella loro storia in NBA. I Golden State Warriors hanno piegato nella serie finale i Boston Celtics conquistando il titolo più ambito del basket internazionale. I nuovi campioni partono male, per poi dominare prima dell’intervallo lungo grazie ad un parziale pazzesco di 21-0. Successivamente è soltanto gestione dell’incontro con un Steph Curry in grande spolvero. Ancora. È titolo. Il settimo e forse il meno atteso. Golden State Warriors campioni NBA, le parole di coach Steve Kerr “Tutti i titoli sono unici e speciali. Questo è forse il più improbabile, visti gli ultimi anni. C’erano così tante incognite. L’infortunio di Klay Thompson e molti giovani giocatori da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)per la settimana volta nella loro storia in NBA. Ihanno piegato nella serie finale iconquistando il titolo più ambito del basket internazionale. I nuovipartono male, per poi dominare prima dell’intervallo lungo grazie ad un parziale pazzesco di 21-0. Successivamente è soltanto gestione dell’incontro con un Steph Curry in grande spolvero. Ancora. È titolo. Il settimo e forse il meno atteso.NBA, le parole di coach Steve Kerr “Tutti i titoli sono unici e speciali. Questo è forse il più improbabile, visti gli ultimi anni. C’erano così tante incognite. L’infortunio di Klay Thompson e molti giovani giocatori da ...

