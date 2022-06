Golden State Warriors campioni Nba, Boston Celtics battuti 4 - 2 (Di venerdì 17 giugno 2022) I Golden State Warriors sono i campioni Nba 2021 - 2022, conquistando il settimo titolo della propria storia e il quarto negli ultimi 8 anni. Nelle Finals, battono i Boston Celtics per 4 - 2 chiudendo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Isono iNba 2021 - 2022, conquistando il settimo titolo della propria storia e il quarto negli ultimi 8 anni. Nelle Finals, battono iper 4 - 2 chiudendo ...

Pubblicità

curvastone : RT @parallelecinico: 6 finali in 8 stagioni. 4 titoli. E' il trionfo di uno dei più grandi di sempre, Curry, dei suoi fidi scudieri Thompso… - andreapezzoni87 : Golden State supera Boston 103-90 in gara6 e chiude la serie finale sul 4-2! Quarto titolo in sette anni, con Steph… - angiuoniluigi : RT @Corriere: NBA Finals: Golden State trionfa a Boston in gara-6, titolo ai Warriors - SanremoAncheNoi : RT @AndreaRock666: Golden State segna sempre. Questo chiude i giochi - dmeanti23 : Tra qualche anno ripenseremo a quanto siamo stati fortunati ad avere la possibilità di vedere giocare Steph Curry e… -