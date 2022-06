Golden State Warriors campioni Nba 2022 (Di venerdì 17 giugno 2022) Per la settima volta nella storia i Golden State Warriors sono campioni Nba. La franchigia di Kerr batte 103-90 i Boston Celtics in gara 6 chiudendo la serie sul 4-2. Man of the match Stephen Curry, autore di 34 punti, con 7 rimbalzi e 7 assist. Golden State Warriors campioni NBA 2022: Quali sono stati gli uomini chiave? Dopo quattro anni i Warriors tornano a trionfare in Nba realizzando una vera e propria inpresa. Gli uomini di Kerr hanno infatti conquistato tre gare consecutive ribaltando lo svantaggio che li vedeva sotto per 2-1 nella serie. I padroni i casa costruiscono il loro successo già nel primo tempo visto che dopo 12 minuti sono già avanti 27-22. Ma è nel secondo quarto che arriva l’allungo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 giugno 2022) Per la settima volta nella storia isonoNba. La franchigia di Kerr batte 103-90 i Boston Celtics in gara 6 chiudendo la serie sul 4-2. Man of the match Stephen Curry, autore di 34 punti, con 7 rimbalzi e 7 assist.NBA: Quali sono stati gli uomini chiave? Dopo quattro anni itornano a trionfare in Nba realizzando una vera e propria inpresa. Gli uomini di Kerr hanno infatti conquistato tre gare consecutive ribaltando lo svantaggio che li vedeva sotto per 2-1 nella serie. I padroni i casa costruiscono il loro successo già nel primo tempo visto che dopo 12 minuti sono già avanti 27-22. Ma è nel secondo quarto che arriva l’allungo ...

