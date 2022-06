Gli ultimi attimi di vita di Federico Carboni, il “Mario” che da uomo libero ha scelto il suicidio assistito (Di venerdì 17 giugno 2022) Un gesto da uomo libero, cosciente, determinato: Federico Carboni, “Mario” come aveva chiesto di farsi chiamare prima di morire, ha scelto di terminare la sua vita – primo in Italia a ottenere il suicidio medicalmente assistito – a casa sua, circondato dai suoi cari, con la supervisione di un professionista, e di chi lo ha accompagnato nella sua lunga battaglia. Filomena Gallo, coordinatrice del team legale dell’Associazione Luca Coscioni, presente al momento dell’infusione del farmaco letale, lo ha ricordato così: “Non l’ho mai sentito lamentarsi, non era nel suo carattere. Solo negli ultimi tempi, quando non ce la faceva più a sopportare la sua sofferenza, ammetteva di stare male. Ma mi diceva ‘Nella ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Un gesto da, cosciente, determinato:, “” come aveva chiesto di farsi chiamare prima di morire, hadi terminare la sua– primo in Italia a ottenere ilmedicalmente– a casa sua, circondato dai suoi cari, con la supervisione di un professionista, e di chi lo ha accompagnato nella sua lunga battaglia. Filomena Gallo, coordinatrice del team legale dell’Associazione Luca Coscioni, presente al momento dell’infusione del farmaco letale, lo ha ricordato così: “Non l’ho mai sentito lamentarsi, non era nel suo carattere. Solo neglitempi, quando non ce la faceva più a sopportare la sua sofferenza, ammetteva di stare male. Ma mi diceva ‘Nella ...

Pubblicità

ZanAlessandro : Migliaia di persone avevano commentato gli ultimi post dell’assessora veneta Elena Donazzan con il nome “Cloe Bianc… - Tg3web : L'emergenza siccità nel bacino del Po ha raggiunto un livello mai visto negli ultimi 70 anni. Acqua razionata in 12… - romeoagresti : Anche gli ultimi dettagli ormai sono stati sistemati: #Pogba torna alla #Juventus. L’ufficialità a luglio // The fi… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Non si hanno piu’notizie di un terzo statunitense, recatosi in Ucraina per combattere contro la Russia.Lo rende noto i… - cmpltalouest : baby se è come gli ultimi 3 puoi evitare -