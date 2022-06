Gli assalti al Campidoglio e l’incriminazione di Trump | fra giustizia e politica

(Di venerdì 17 giugno 2022) Nel suo rapporto a conclusione delle indagini sul Russiagate nel marzo del 2019 il procuratore speciale Robert Mueller scrisse che non poteva esonerare Donaldconsiderando 11 episodi identificati come intralcio alla. Mueller non raccomandò all’allora procuratore generale William Barrdel 45esimo presidente poiché due direttive del ministero di(1973, 2000) ritengono

Garland sta seguendo le udienze pubbliche degli assalti al Campidoglio con attenzione ... Alcuni membri delle due milizie coinvolte, gli Oath Keepers e the Proud Boys, sono però accusati di sedizione.
Roma, 17 giu. (askanews) - "Sfigato", "femminuccia", "imbranato", "debole". Sono gli epiteti che DOnald Trump avrebbe rivolto al suo vice presidente Mike Pence, in una telefonata avvenuta il 6 gennaio ...