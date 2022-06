Giulia De Lellis di nuovo positiva al Covid | “Ho passato le 24 ore peggiori della mia vita”

(Di venerdì 17 giugno 2022) Classe 1996,Deè un’influencer, imprenditrice e conduttrice originaria di Ostia. Si è fatta conoscere al grande pubblico prima per aver preso parte a Uomini e Donne e poi come concorrente del Grande Fratello Vip. Vanta oltre 5 milioni di followers, a cui ogni giorno racconta la sua, sia professionale che privata. L’ultima sua storia su Instagram ha però fatto preoccupare i fan. Vi raccomandiamo...Defesteggia il compleanno (in ritardo) in stile Roaring Twenties L’ex corteggiatrice, che aveva già preso ila gennaio 2022, a distanza di cinque mesi è tornata dare un annuncio simile a quello di inizio anno, visto che è risultata nuovamente. Ma se la prima ...

Pubblicità

Bolpet : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - criMiao : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - ramses09975976 : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - Renata91493146 : La showgirl Giulia De Lellis ha di nuovo il Covid dopo pochi mesi, questa volta in 'forma aggressiva'. Aveva avuto… - Daijgo : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… -

Dopo aver contratto il virus a gennaio, l'influencer si è ammalata per la seconda ...Deha preso il Covid per la seconda volta ma questa volta in una forma più agressiva. L'influencer aveva contratto il virus lo scorso gennaio, che le causò il peggioramento dell'asma e ...Classe 1996, Giulia De Lellis è un’influencer, imprenditrice e conduttrice originaria di Ostia. Si è fatta conoscere al grande pubblico prima per aver preso parte a Uomini e Donne e poi come ...Giulia De Lellis è nuovamente positiva al covid. I problemi di salute dovuti al Covid. Il Covid ha lasciato dei brutti strascichi per Giulia De Lellis, che dopo essersi negativizzata, a febbraio, ha a ...