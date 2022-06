Giulia De Lellis di nuovo positiva al Covid: “Ho passato le 24 ore peggiori della mia vita” (Di venerdì 17 giugno 2022) Classe 1996, Giulia De Lellis è un’influencer, imprenditrice e conduttrice originaria di Ostia. Si è fatta conoscere al grande pubblico prima per aver preso parte a Uomini e Donne e poi come concorrente del Grande Fratello Vip. Vanta oltre 5 milioni di followers, a cui ogni giorno racconta la sua vita, sia professionale che privata. L’ultima sua storia su Instagram ha però fatto preoccupare i fan. Vi raccomandiamo... Giulia De Lellis festeggia il compleanno (in ritardo) in stile Roaring Twenties L’ex corteggiatrice, che aveva già preso il Covid a gennaio 2022, a distanza di cinque mesi è tornata dare un annuncio simile a quello di inizio anno, visto che è risultata nuovamente positiva. Ma se la prima ... Leggi su diredonna (Di venerdì 17 giugno 2022) Classe 1996,Deè un’influencer, imprenditrice e conduttrice originaria di Ostia. Si è fatta conoscere al grande pubblico prima per aver preso parte a Uomini e Donne e poi come concorrente del Grande Fratello Vip. Vanta oltre 5 milioni di followers, a cui ogni giorno racconta la sua, sia professionale che privata. L’ultima sua storia su Instagram ha però fatto preoccupare i fan. Vi raccomandiamo...Defesteggia il compleanno (in ritardo) in stile Roaring Twenties L’ex corteggiatrice, che aveva già preso ila gennaio 2022, a distanza di cinque mesi è tornata dare un annuncio simile a quello di inizio anno, visto che è risultata nuovamente. Ma se la prima ...

Pubblicità

angeliquepoison : RT @fanpage: La ex corteggiatrice di Uomini e donne è in gara per Miss Mondo Italia, ma le follower hanno notato un drastico cambiamento. V… - fanpage : La ex corteggiatrice di Uomini e donne è in gara per Miss Mondo Italia, ma le follower hanno notato un drastico cam… - Paola_zrz : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - AlfioSerafico : RT @MediasetTgcom24: Giulia De Lellis ha di nuovo il covid: 'Una forma molto aggressiva' #coronavirus #giulia - Sissijj14 : RT @MediasetTgcom24: Giulia De Lellis ha di nuovo il covid: 'Una forma molto aggressiva' #coronavirus #giulia -