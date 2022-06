Giulia De Lellis di nuovo positiva al Covid dopo 5 mesi Le sue parole

(Di venerdì 17 giugno 2022)Dealfa, così come accaduto a molti altri volti noti (e non), ancheDeha informato il proprio pubblico di aver contratto il-19, che dal 2020 sembra non volerci dare pace. Adesso a distanza di tempo l’influencer ha fatto sapere di essere risultata nuovamenteL'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

iryna76 : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - Lidia_Undiemi : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - fantus74 : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - magicamirta : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - nichi_nicola : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… -

Decontagiata da forma 'molto aggressiva' di Covid Come detto, non è la prima volta cheDerisulta positiva al Covid. A gennaio annunciò così il suo contagio: 'Nonostante ...Deè nuovamente positiva al covid. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha nuovamente contratto il virus, a distanza di poco tempo dalla prima volta. Ma in forma diversa, come spiega ...Giulia De Lellis è di nuovo positiva al Covid. A distanza di cinque mesi dalla prima volta, l'influencer ha contratto nuovamente il virus, stavolta in una forma che lei stessa ...Giulia De Lellis è nuovamente positiva al covid. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha nuovamente contratto il virus, a distanza di poco tempo dalla prima volta. Ma in forma ...