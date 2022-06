Giugno nolano | domani la conferenza stampa dell’associazione Mamma Nola

(Di venerdì 17 giugno 2022) Si terrà alle ore 11.30 di, sabato 18, ladegli eventi del “” promossi dall’associazione “Festa Eterna” di cui è referente Carlo Fiumicino. L’appuntamento è in villa comunale dove saranno presentate alla città le attività in programma da domenica 19e che coniugheranno spettacolo, folklore e fede nel segno dei valori del Santo, Compatrono diinsieme a San Felice, Vescovo e Martire. Le iniziative in calendario rientrano nell’ambito dei festeggiamenti del decennale del sodalizio associativo che ha anche avviato nei mesi scorsi una proficua collaborazione con l’isola di Procida, capitale della cultura per l’anno 2022. La ...

Con l'alzata della borda della prima macchina da festa, prende il via a Nola il programma promosso dalla Fondazione Festa dei Gigli per celebrare il mese più atteso dell'anno. Due Gigli e la Barca att ...