Giro d'Italia Under 23, Sergio Meris sfiora il successo nella quinta tappa (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 21enne di Gorle si è infatti messo in luce sul traguardo di Peveragno cogliendo la piazza d'onore nella quinta tappa vinta da Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB Development Team). Un risultato frutto di una giornata particolarmente concitata complice il forcing attuato sin dai primi chilometri dalla Groupama-FDJ, decisa a stanare la maglia rosa Leo Hayter (Hagens Berman Axeon). L'attacco, compiuto il gran premio della montagna del Santuario di Valmola, ha visto protagonisti Romain Grégoire, Lenny Martinez, Lorenzo Germani, Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Felix Engelhardt (Tirol-KTM) e il giovane orobico Lorenzo Milesi (Team DSM) i quali hanno guadagnato un vantaggio massimo di 2'35". Il grande lavoro compiuto dagli uomini della Lotto Soudal insieme a quelli della Hagens Berman Axeon ha consentito al gruppo di rosicchiare ...

