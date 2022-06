Giro d’Italia under 23 2022: Lennert Van Eetvelt fa il vuoto sul Colle Fauniera, Leo Hayter ancora leader (Di venerdì 17 giugno 2022) Vince ancora il Belgio al Giro d’Italia under 23 2022. Nell’altro tappone di montagna, la sesta frazione con arrivo sul Colle Fauniera, va in fuga e fa il vuoto in salita Lennert Van Eetvelt: colpaccio per il 20enne della Lotto Soudal, di recente vincitore della Corsa della Pace in Repubblica Ceca. Sofferenza per Leo Hayter, che resta però saldamente al comando della classifica generale. Un folto gruppo di corridori è riuscito ad evadere nella prima parte di gara. Ventidue gli uomini all’attacco: Alex Baudin, Petr Kelemen, Giosuè Epis (Carnovali-Rime), Andrea Montoli, Francisco Muñoz, Marcel Camprubi (Eolo Kometa), Lennert Van Eetvelt, Ramses DeBruyne, Vincent Van ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Vinceil Belgio al23. Nell’altro tappone di montagna, la sesta frazione con arrivo sul, va in fuga e fa ilin salitaVan: colpaccio per il 20enne della Lotto Soudal, di recente vincitore della Corsa della Pace in Repubblica Ceca. Sofferenza per Leo, che resta però saldamente al comando della classifica generale. Un folto gruppo di corridori è riuscito ad evadere nella prima parte di gara. Ventidue gli uomini all’attacco: Alex Baudin, Petr Kelemen, Giosuè Epis (Carnovali-Rime), Andrea Montoli, Francisco Muñoz, Marcel Camprubi (Eolo Kometa),Van, Ramses DeBruyne, Vincent Van ...

