Giro di Svizzera 2022 nel caos per il Covid: si ritira anche il leader Vlasov (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Covid costringe a nuovi ritiri nel Giro di Svizzera 2022. Il russo Alexander Vlasov, leader della corsa a tappe rossocrociata, e il compagno di squadra, il tedesco Anton Palzer, sono risultati positivi e hanno dunque dato forfeit. Lo annuncia la loro squadra, la Bora Hansgrohe, sui profili social ufficiali. Nemmeno l’Alpecin ha preso parte alla sesta tappa, in programma venerdì 17 giugno, a causa della positività di due componenti dello staff. Ritiro anche per la Bahrain-Victorius a causa dei numerosi casi di positività all’interno del gruppo squadra. Cresce dunque il timore anche per gli altri corridori rimasti in gara. La preoccupazione infatti è che il virus si diffonda ulteriormente e mancano ormai pochi giorni al via del Tour de France ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilcostringe a nuovi ritiri neldi. Il russo Alexanderdella corsa a tappe rossocrociata, e il compagno di squadra, il tedesco Anton Palzer, sono risultati positivi e hanno dunque dato forfeit. Lo annuncia la loro squadra, la Bora Hansgrohe, sui profili social ufficiali. Nemmeno l’Alpecin ha preso parte alla sesta tappa, in programma venerdì 17 giugno, a causa della positività di due componenti dello staff. Ritiroper la Bahrain-Victorius a causa dei numerosi casi di positività all’interno del gruppo squadra. Cresce dunque il timoreper gli altri corridori rimasti in gara. La preoccupazione infatti è che il virus si diffonda ulteriormente e mancano ormai pochi giorni al via del Tour de France ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 'HULK IN BACK!' ?????? Peter Sagan vince la volata a Grenchen e conquista la 3ª tappa del Giro di Svizzera! ?????????… - merlinoontheweb : 30 ciclisti non sono partiti oggi per la sesta tappa del Giro della Svizzera. Jumbo, Emirates, Bahrein, Ineos. Ca… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Svizzera: il Covid disegna la classifica, Vlasov fuori - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Svizzera: il Covid disegna la classifica, Vlasov fuori - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Svizzera: il Covid disegna la classifica, Vlasov fuori -