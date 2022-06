Pubblicità

Gazzetta_it : Giro di Slovenia, Pogacar fa le prove del Tour: stacca tutti e trionfa #ciclismo - SpazioCiclismo : Le immagini della presa di potere di Tadej Pogacar al #TourofSlovenia - sportface2016 : #Ciclismo, #GirodiSlovenia2022: la terza tappa va’ a #Pogacar, risultati e classifica - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: POGACAR L'ALIENO! ?? Il fenomeno della UAE-Emirates vince la terza tappa del giro di Slovenia ????????? #EurosportCICLISMO… - Eurosport_IT : POGACAR L'ALIENO! ?? Il fenomeno della UAE-Emirates vince la terza tappa del giro di Slovenia ?????????… -

Il campione sloveno, il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France ha dominato la terza tappa deldi... davanti al pubblico amico, era il più atteso e non poteva deludere la aspettative: questa volta Tadej Pogacar si mette in proprio e trionfa alla grande nella terza tappa deldi2022. L'...Tadej s’impone nella terza frazione del Tour of Slovenia divenendone il nuovo leader. L’azione dell’italiano costringe lo sloveno a non far prigionieri e staccare anche il compagno di squadra sullo st ...Tadej Pogacar è il padrone al Giro di Slovenia. Il ciclista dell'UAE Team Emirates, ha vinto oggi la terza tappa della corsa per lui casalinga, la Zalec-Celje, di 144,6 chilometri.