Giro di Slovenia 2022 | Tadej Pogacar | “Volevo cambiare passo nello strappo finale e ci sono riuscito”

(Di venerdì 17 giugno 2022) Le strade di casa incoronano l’idolo delle folle locali, vincitore in solitaria nella terza tappa deldi. Perentorio lo scatto del classe ’98 originario di Komenda, capace di sfilare il simbolo del primato dalle spalle di Rafal Majka.si è involato verso il traguardo di Celje lasciando sul posto i diretti rivali, giunti all’arrivo con una manciata di secondi di ritardo. Queste le dichiarazioni del fuoriclasse in forze alla UAE Team Emirates dopo il segmento odierno. “Ho detto alla vigilia che l’ultimodoveva essere affrontato duramente, è quello chestato in grado di fare. Abbiamo deciso con il mio compagno di squadra Rafal Majka di fare il buco nel tratto difficile, è quello che abbiamo fatto. Poi ho preso il comando da ...

