Giornate Europee dell’Archeologia 2022: tanti eventi in tutta Italia (Di venerdì 17 giugno 2022) L’appuntamento da non perdere: le Giornate Europee dell’Archeologia 2022, con tanti eventi in tutta Italia. Le informazioni utili da conoscere. Un evento, anzi più eventi culturali da non perdere questo weekend in tutta Italia. Tornano le Giornate Europee dell’Archeologia. Un’immersione nella storia e nella bellezza che ci viene dal passato. L’iniziativa è un appuntamento importante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 17 giugno 2022) L’appuntamento da non perdere: le, conin. Le informazioni utili da conoscere. Un evento, anzi piùculturali da non perdere questo weekend in. Tornano le. Un’immersione nella storia e nella bellezza che ci viene dal passato. L’iniziativa è un appuntamento importante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

museitaliani : ??Dal 17 al 19 giugno 2022 si svolgono le Giornate Europee dell’Archeologia! Tante iniziative per scoprire i segreti… - pmattoccia : RT @Roma: Il 17-18-19/6/22 @Sovrintendenza aderisce alle #Giornate Europee dell'#Archeologia per diffondere la conoscenza del #patrimonio #… - BorsaPaestum : RT @paestumparco: ??Da sabato 18 giugno 2022 tornano le visite ai depositi del museo di #Paestum ?? e vi aspetta un ricco week-end al Parco… - RoccaSenigallia : Ecco il programma pensato in occasione delle #giornateeuropeearcheologia2022, con la partecipazione dei musei della… - pontanifra : RT @MuseoArcheoCa: Sono tornate le Giornate Europee dell'Archeologia!??Da oggi al 19giugno al Museo troverete le audioguide per bambini real… -