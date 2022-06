Giorgino rimosso dal TG1 delle 20: «La vicenda è oggetto di valutazione dei miei legali» (Di venerdì 17 giugno 2022) Francesco Giorgino Scoppia il caso Giorgino al TG1. La rimozione dall’edizione serale per decisione del direttore Monica Maggioni, del resto, non poteva non avere strascichi. Il giornalista medita azioni legali. “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’Azienda. Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali“ ha dichiarato all’Adnkronos. L’agenzia di stampa fornisce anche ulteriori dettagli sulla chiacchierata vicenda. Il giornalista del Tg1 avrebbe chiesto già mesi prima dell’introduzione della rassegna delle 6.30 per ragioni di salute, documentate da certificati medici, di non essere sovraccaricato di turni all’alba (che Giorgino svolge già come ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 giugno 2022) FrancescoScoppia il casoal TG1. La rimozione dall’edizione serale per decisione del direttore Monica Maggioni, del resto, non poteva non avere strascichi. Il giornalista medita azioni. “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’Azienda. Anche perché ladida parte dei“ ha dichiarato all’Adnkronos. L’agenzia di stampa fornisce anche ulteriori dettagli sulla chiacchierata. Il giornalista del Tg1 avrebbe chiesto già mesi prima dell’introduzione della rassegna6.30 per ragioni di salute, documentate da certificati medici, di non essere sovraccaricato di turni all’alba (chesvolge già come ...

