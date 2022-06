Giorgino ha già coinvolto “i suoi legali” per il caso del Tg1 delle 20 e dei certificati medici (Di venerdì 17 giugno 2022) “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’Azienda. Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali”. Parole che danno poche – ma sostanziali – indicazioni su quel che sta accadendo dopo il caos (non calmo) all’interno degli studi del Tg1 a Saxa Rubra. A parlare è Francesco Giorgino, storico volto del giornalismo del primo canale della televisione pubblica e vicedirettore della stessa testata, finito nel mirino dell’azienda che l’ha rimosso dalla conduzione dell’edizione serale (quella più vista) per motivi che sono ancora non chiari. Francesco Giorgino, cosa sta accadendo dopo il caos al Tg1 Ieri, come riportato da “Il Corriere della Sera”, si era parlato dei certificati medici presentati da tre giornalisti del Tg1 per evitare di condurre la rassegna stampa ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’Azienda. Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei”. Parole che danno poche – ma sostanziali – indicazioni su quel che sta accadendo dopo il caos (non calmo) all’interno degli studi del Tg1 a Saxa Rubra. A parlare è Francesco, storico volto del giornalismo del primo canale della televisione pubblica e vicedirettore della stessa testata, finito nel mirino dell’azienda che l’ha rimosso dalla conduzione dell’edizione serale (quella più vista) per motivi che sono ancora non chiari. Francesco, cosa sta accadendo dopo il caos al Tg1 Ieri, come riportato da “Il Corriere della Sera”, si era parlato deipresentati da tre giornalisti del Tg1 per evitare di condurre la rassegna stampa ...

