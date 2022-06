Gigi D’Alessio concerto Piazza Plebiscito a Napoli, perché non c’è Anna Tatangelo? Con chi canta Un nuovo bacio? In che rapporti sono oggi? (Di venerdì 17 giugno 2022) La storia fra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ha fatto sognare i fan; i due hanno avuto una lunga storia d’amore da cui è nato Andrea, che oggi ha 12 anni. Ma perché la cantante non sarà presente al concerto del suo ex compagno in Piazza del Plebiscito a Napoli? Con chi canterà Un nuovo... Leggi su donnapop (Di venerdì 17 giugno 2022) La storia fraha fatto sognare i fan; i due hanno avuto una lunga storia d’amore da cui è nato Andrea, cheha 12 anni. Malante non sarà presente aldel suo ex compagno indel? Con chi canterà Un...

Pubblicità

emptyxsatellite : @dejaatellevar la mia playlist con gigi d’alessio ha una lunga storia non la contare ?? - Daniele91Nap : @egometc Ma di Achille Laura o Gigi D'alessio? ?? - cheTVfa : Gigi D’Alessio celebra i primi 30 anni di carriera su Rai 1 con #UnoComeTe - Trent’anni insieme - Daniele91Nap : @egometc Io no, se vuoi ti regalo quella di Gigi D'alessio - daulphineLOVE : RT @leMaleducate: Questa sera in prima serata su Rai 1 Lauro ospite nel programma di Gigi D'Alessio. Don't miss it! ?? #achilleidol #achill… -