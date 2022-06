Gigi D’Alessio al Teatro San Carlo di Napoli con Non Dirgli Mai (testo) per un’esibizione speciale (Di venerdì 17 giugno 2022) Una delle sue canzoni più apprezzate, che ormai ha già compiuto 20 anni di età, non poteva che essere la protagonista indiscussa di un momento particolarmente emozionante, in scena con Gigi D’Alessio al Teatro San Carlo di Napoli. Stiamo parlando di Non Dirgli Mai, in una versione emozionante in diretta su Rai1 da una delle location storiche del capoluogo campano. Gigi D’Alessio è in concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli venerdì 17 giugno quando lascia il palco per recarsi nel vicino Teatro San Carlo ed esibirsi sulle note di Non Dirgli Mai mentre il pubblico in piazza viene intrattenuto da un super ospite d’eccezione che di conduzione ne sa, sicuramente: Amadeus. Uno dei ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Una delle sue canzoni più apprezzate, che ormai ha già compiuto 20 anni di età, non poteva che essere la protagonista indiscussa di un momento particolarmente emozionante, in scena conalSandi. Stiamo parlando di NonMai, in una versione emozionante in diretta su Rai1 da una delle location storiche del capoluogo campano.è in concerto in Piazza del Plebiscito avenerdì 17 giugno quando lascia il palco per recarsi nel vicinoSaned esibirsi sulle note di NonMai mentre il pubblico in piazza viene intrattenuto da un super ospite d’eccezione che di conduzione ne sa, sicuramente: Amadeus. Uno dei ...

MyPrincessShine : RT @camillapollio_: amadeus che ci riregala il mitico meme sanremese al concerto di gigi d’alessio IO ???????????? #GigiUnoComeTe - Princes83633072 : RT @fanpage: #GigiUnoComeTe 'Siamo lontani ma la nostra storia non è mai finita...' Gigi D'Alessio si esibisce con 'Non dirgli mai' al teat… - 1987_Lorenza : RT @terrolandia: gigi d’alessio ha portato per primo il raggaeton in Italia, eh ma Fred la Palma - Er_Libanese7 : GIGI D’ALESSIO STAN ACCOUNT - pruckler : Ma c’è Gigi D’Alessio che canta Non dirgli mai dal San Carlo, ma io non ce la faccio, ma cos’è sto colpo al cuore #gigiunocomete -