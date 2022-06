GF Vip 7 | i nomi dei papabili vipponi che potrebbero far parte della nuova edizione

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 17 giugno 2022) Fervono i preparativi per ladel Grande Fratello Vip, che anche questa volta sarà condotta da Alfonso Signorini. L'inossidabile presentatore (e direttore del magazine Chi) è alle prese con la formazionesquadra di. Scopriamo insieme i rumors riguardanti i. Gf Vip 7, ideiChi saranno isettimadel Grande Fratello Vip? Sebbene sia ancora molto presto per saperlo, sui social e sulle riviste di gossip incominciano a circolare le prime indiscrezioni. Qualche giorno fa Antonio Razzi, ospite in un programma radiofonico, ha ribadito il suo desiderio dicipare ...