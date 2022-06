Germania, scoperto il più antico verso della letteratura italiana (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Germania e letteratura italiana. Ovviamente, non c’è nessun legame. Ma è singolare la notizia, pubblicata anche su Tgcom24, secondo la quale in terra tedesca sarebbe stato scoperto il più antico verso poetico scritto nella nostra lingua nazionale. Germania, l’antico verso della letteratura italiana Il testo del verso recita così: “Fui eo, madre, in civitate, vidi onesti iovene”. In un italiano ovviamente ancora primordiale, in quanto risalente all’ VIII secolo. Un testo poetico che, scoperto in Germania, appartiene alla storia della letteratura italiana e sarebbe stato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu –. Ovviamente, non c’è nessun legame. Ma è singolare la notizia, pubblicata anche su Tgcom24, secondo la quale in terra tedesca sarebbe statoil piùpoetico scritto nella nostra lingua nazionale., l’Il testo delrecita così: “Fui eo, madre, in civitate, vidi onesti iovene”. In un italiano ovviamente ancora primordiale, in quanto risalente all’ VIII secolo. Un testo poetico che,in, appartiene alla storiae sarebbe stato ...

Scoperto in Germania il più antico verso della letteratura italiana Il frammento è stato annotato da un monaco tra il IX e il X secolo su un manoscritto conservato a Würzburg. La scoperta è stata fatta dallo storico della lingua italiana Vittorio Formentin e dal paleografo