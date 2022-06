Geolier | chi è il rapper napoletano? Vero nome | età | data di nascita | dove è nato | fidanzata | che significa il suo nome | in che quartiere abita | dove lavorava | canzoni | patrimonio | Instagram

Pubblicità

... Francesco Merola, Rosario Miraggio,, Lele Blade e MV KILLA. Inoltre presenti Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino. approfondimento Gigi D'Alessio,è ...Uno come te - Trent'anni insieme è un ringraziamento ac'è stato e c'è ancora nonostante i ...Martino Maurizio Casagrande Clementino Luchè Massimo Alberti Francesco Merola Rosario Miraggio...Concerto-evento in piazza del Plebiscito che andrà in onda anche in tv. Tra i vip che si esibiranno con l'artista, tra gli altri: Fiorello, Ramazzotti, Amoroso, Siani, LDA ...