General Motors - Ritorno "elettrico" in Europa con la Cadillac Lyriq e (forse) l'Hummer (Di venerdì 17 giugno 2022) Il desiderio della General Motors di tornare in Europa non è più un mistero da diversi mesi. Da Detroit sono arrivate diverse conferme e l'amministratore delegato Mary Barra "non vede l'ora" di riportare il suo gruppo sul mercato europeo. Tuttavia, non si conoscono molti dettagli delle strategie del costruttore e quindi bisogna affidarsi più che altro alle indiscrezioni della stampa americana. Le ultime sono state lanciate dall'agenzia Bloomberg, secondo cui la General Motors potrebbe iniziare nella seconda metà dell'anno a importare nel Vecchio continente la crossover Cadillac Lyriq, la prima elettrica del marchio premium già in vendita negli Usa. Nel caso di una positiva accoglienza di mercato, la GM potrebbe poi ampliare la sua offerta europea con ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 giugno 2022) Il desiderio delladi tornare innon è più un mistero da diversi mesi. Da Detroit sono arrivate diverse conferme e l'amministratore delegato Mary Barra "non vede l'ora" di riportare il suo gruppo sul mercato europeo. Tuttavia, non si conoscono molti dettagli delle strategie del costruttore e quindi bisogna affidarsi più che altro alle indiscrezioni della stampa americana. Le ultime sono state lanciate dall'agenzia Bloomberg, secondo cui lapotrebbe iniziare nella seconda metà dell'anno a importare nel Vecchio continente la crossover, la prima elettrica del marchio premium già in vendita negli Usa. Nel caso di una positiva accoglienza di mercato, la GM potrebbe poi ampliare la sua offerta europea con ...

Pubblicità

HDblog : RT @HDblog: General Motors potrebbe portare in Europa la Cadillac Lyriq e l'Hummer elettrico - RaffaelloMo : Biden é Malato, pensa di vivere negli anni 80, pensa che il nemico sia la Russia, che la loro industria di automobi… - MotoriSuMotori : General Motors: le nuove uscite per riprendersi l'Europa - - Maria_Paulucci : RT @AdviseOnly: Non solo #Tesla: #Volkswagen sarà in testa al numero di immatricolazioni di auto elettriche a partire dal 2024, superando c… - gigibeltrame : General Motors potrebbe portare in Europa la Cadillac Lyriq e l'Hummer elettrico #digilosofia… -