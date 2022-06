GdS – Scamacca al bivio: Psg in panchina o titolare in Italia? (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 16:09:01 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Da Parigi lo vogliono, con la prospettiva di stare di fianco di Messi, Neymar, Mbappé ma anche di fare tanta panchina. Altrove invece… È sicuramente il mercato dei grandi attaccanti e di un campionato, quello Italiano, che sta riunendo tra i migliori interpreti del ruolo. Perché l’imminente ritorno di Lukaku va ad aggiungersi alle certezze straordinarie di Vlahovic, di Osimhen, di Abraham, di Giroud e potremmo andare ancora avanti a lungo. Grandi giocatori stranieri a cui può (legittimamente) rispondere Immobile, un cannoniere spesso sottovalutato, malgrado la continuità – inimitabile – nel conquistare la corona dei cannonieri. Poi c’è Scamacca, da tutti considerato il suo erede naturale in Nazionale. Vai alla ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 16:09:01 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Da Parigi lo vogliono, con la prospettiva di stare di fianco di Messi, Neymar, Mbappé ma anche di fare tanta. Altrove invece… È sicuramente il mercato dei grandi attaccanti e di un campionato, quellono, che sta riunendo tra i migliori interpreti del ruolo. Perché l’imminente ritorno di Lukaku va ad aggiungersi alle certezze straordinarie di Vlahovic, di Osimhen, di Abraham, di Giroud e potremmo andare ancora avanti a lungo. Grandi giocatori stranieri a cui può (legittimamente) rispondere Immobile, un cannoniere spesso sottovalutato, malgrado la continuità – inimitabile – nel conquistare la corona dei cannonieri. Poi c’è, da tutti considerato il suo erede naturale in Nazionale. Vai alla ...

