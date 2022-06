GdS – Lukaku-Inter | l’agenda della trattativa – La Gazzetta dello Sport

(Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-16 20:19:55 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima newsrosea: Previsto un nuovo incontro tra il legale del belga e i vertici dei Blues per limare alcuni dettagli prima del via libera al prestito secco ai nerazzurri Avanti senza indugi e, a dirla tutta, anche con una certa fretta. L’proseguono il cammino di avvicinamento a ritmi serrati, consapevoli che le circostanze impongono di accelerare i tempi. D’altra parte, ci sono i benefici del Decreto Crescita di cui usufruire entro il 30 giugno, casualmente la stessa data indicata da Marotta per consegnare a Inzaghi la squadra in vistaprossima stagione. Ecco perché il belga e la dirigenza nerazzurra hanno deciso di spingere il piede sull’acceleratore programmando le successive mosse dopo la prima riunione telematica ...

Da Romelu Lukaku a Paulo Dybala , l'Inter prepara un mercato da grandi nomi. Le operazioni in casa nerazzurra per regalare al tecnico Simone Inzaghi una ...Prosegue senza sosta e con fretta la trattativa tra Inter e Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. L'affare va chiuso entro il 30 giugno per beneficiare del Decreto ...