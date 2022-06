Gazzetta – Juve, Asensio in uscita dal Real risponde all’identikit: è l’esterno giusto (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-16 13:42:36 L’autorevole GdS: Il contratto scadenza tra un anno col Real rende accessibili i costi per l’esterno spagnolo: tra il Mondiale in arrivo, il futuro incerto a Madrid e Mendes, il suo futuro è sul mercato. E per i bianconeri è più di un’idea Maglia numero 11 del Real Madrid e maglia numero 10 della nazionale spagnola. Non è un parametro assoluto, ma vestire certe casacche in certe squadre non è un caso: Marco Asensio basta vederlo entrare in campo per capire tante cose. Tra i nomi del casting Juve alla ricerca di un esterno di attacco è entrato anche quello del maiorchino di madre olandese, a Madrid da quando aveva 20 anni. Con un profilo che per tanti motivi, dall’età e il costo fino all’esperienza e alle caratteristiche tecniche, si stacca in maniera chiara dagli altri. Vai ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-16 13:42:36 L’autorevole GdS: Il contratto scadenza tra un anno colrende accessibili i costi perspagnolo: tra il Mondiale in arrivo, il futuro incerto a Madrid e Mendes, il suo futuro è sul mercato. E per i bianconeri è più di un’idea Maglia numero 11 delMadrid e maglia numero 10 della nazionale spagnola. Non è un parametro assoluto, ma vestire certe casacche in certe squadre non è un caso: Marcobasta vederlo entrare in campo per capire tante cose. Tra i nomi del castingalla ricerca di un esterno di attacco è entrato anche quello del maiorchino di madre olandese, a Madrid da quando aveva 20 anni. Con un profilo che per tanti motivi, dall’età e il costo fino all’esperienza e alle caratteristiche tecniche, si stacca in maniera chiara dagli altri. Vai ...

