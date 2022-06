Gazprom taglia ulteriormente le forniture all’Italia | da oggi il gas russo ridotto del 50%

(Di venerdì 17 giugno 2022) Sul mercato del gas la situazione precipita di ora in ora. Stamattina Mosca ha letteralmente dimezzato ledi gasverso l’Italia. A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi,ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto. Lo comunica Eni. “Da ieri (mercoledì, ndr.)ha annunciato una restrizione dei flussi di gas. Questa restrizione è stata calcolata sulle capacità totali e ieri è stata circa del 10%. Sta di fatto che stiamo ricevendo meno gas e questo impatta non tanto sulle nostre attività giornaliere quanto sugli stoccaggi”, spiegava nelle scorse il ministro Cingolani. Le motivazioni alla base della riduzione dei flussi, sottolineava, “possono essere tecniche ma anche di pressione politica. Ora noi stiamo monitorando ...

ha tagliato le forniture di gas all'Italia. Una riduzione certificata da Eni , secondo cui a ...il piano d'emergenza del governo in caso di mancanza del gas russo leggi anche La Russia...ancora il gas a Eni Terzo giorno consecutivo di taglio del gas diretto a Eni da parte di. Lo rende noto il cane a sei zampe in una nota. 'A fronte di una richiesta giornaliera ...Eni ha reso noto infatti che a fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 mln di metri cubi, Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con ...Siamo al 114esimo giorno di guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha definito "storica" la giornata di giovedì, che ha visto la visita di Draghi, ...