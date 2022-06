Gazprom taglia le forniture di gas ad Eni del 50 per cento (Di venerdì 17 giugno 2022) Eni ha comunicato stamattina che a fronte di una richiesta giornaliera di gas dalla Russia pari a circa 63 milioni di metri cubi, Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri). Ieri a fronte delle richieste effettuate dal gruppo italiano Gazprom aveva comunicato che avrebbe consegnato solo il 65% delle forniture. Da Gazprom la metà delle forniture di gas richieste dall’Italia, pari a circa 63 milioni di metri cubi Balza il gas naturale sulla piazza di Amsterdam dopo il taglio deciso da Gazprom alle richieste occidentali di forniture, con flussi dimezzati per l’Italia. I contratti futures sul mese di luglio segnano un rialzo del 7,75% a 134 euro al MWh. Tensioni anche a Londra, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) Eni ha comunicato stamattina che a fronte di una richiesta giornaliera di gas dalla Russia pari a circa 63 milioni di metri cubi,ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri). Ieri a fronte delle richieste effettuate dal gruppo italianoaveva comunicato che avrebbe consegnato solo il 65% delle. Dala metà delledi gas richieste dall’Italia, pari a circa 63 milioni di metri cubi Balza il gas naturale sulla piazza di Amsterdam dopo il taglio deciso daalle richieste occidentali di, con flussi dimezzati per l’Italia. I contratti futures sul mese di luglio segnano un rialzo del 7,75% a 134 euro al MWh. Tensioni anche a Londra, ...

