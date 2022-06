Gazprom taglia ancora il gas per l’Italia, Eni: «Consegne dimezzate» (Di venerdì 17 giugno 2022) Anche oggi continuano i problemi con le forniture di gas da Mosca verso l’Europa e l’Italia. L’Eni ha fatto sapere che, a fronte di una richiesta giornaliera di circa 63 milioni di metri cubi, Gazprom fornirà solo il 50% di quanto richiesto. Ieri, 16 giugno, era stato consegnato solo 65% delle forniture. L’intoppo dipende, stando a quanto spiegato da Mosca, dai problemi tecnici verificatisi alla centrale di Portovaya, che alimenta il gasdotto Nord Stream. Proprio attraverso il Nord Stream – che collega Russia e Germania – Gazprom trasporta parte dei volumi destinati all’Italia. A causa delle sanzioni, ha spiegato Gazprom, i pezzi necessari al riparo non possono essere spediti in Russia. In merito ai possibili rischi, ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva commentato: «Siamo arrivati al ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Anche oggi continuano i problemi con le forniture di gas da Mosca verso l’Europa e. L’Eni ha fatto sapere che, a fronte di una richiesta giornaliera di circa 63 milioni di metri cubi,fornirà solo il 50% di quanto richiesto. Ieri, 16 giugno, era stato consegnato solo 65% delle forniture. L’intoppo dipende, stando a quanto spiegato da Mosca, dai problemi tecnici verificatisi alla centrale di Portovaya, che alimenta il gasdotto Nord Stream. Proprio attraverso il Nord Stream – che collega Russia e Germania –trasporta parte dei volumi destinati al. A causa delle sanzioni, ha spiegato, i pezzi necessari al riparo non possono essere spediti in Russia. In merito ai possibili rischi, ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva commentato: «Siamo arrivati al ...

