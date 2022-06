Gazprom-Eni, continua la sfida: taglio del 50% alle forniture (Di venerdì 17 giugno 2022) La “battaglia del gas” della Russia continua. Nella giornata odierna, a fronte di una richiesta di forniture gasiere al mercato italiano rivolte da parte di Eni a Gazprom per 63 milioni di metri cubi, il colosso russo che fornirà solo il 50% di quanto richiesto, come sottolinea il Cane a sei zampe in un comunicato. Dopo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 17 giugno 2022) La “battaglia del gas” della Russia. Nella giornata odierna, a fronte di una richiesta digasiere al mercato italiano rivolte da parte di Eni aper 63 milioni di metri cubi, il colosso russo che fornirà solo il 50% di quanto richiesto, come sottolinea il Cane a sei zampe in un comunicato. Dopo InsideOver.

