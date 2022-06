Gattuso pesca a Napoli: vuole due azzurri al Valencia (Di venerdì 17 giugno 2022) Tra i tanti discorsi che si stanno approfondendo in questi giorni un ruolo di primo piano lo hanno senz’altro i giocatori in scadenza di contratto. Continua ad esserci grande incertezza per i casi spinosi riguardanti Fabian Ruiz e Koulibaly: una vera soluzione, al momento, non c’è ancora. In un’estate che deve ancora cominciare, De Laurentiis ha però già chiarito che quattro giocatori saranno senz’altro al Napoli anche il prossimo anno. Si tratta di Juan Jesus e Anguissa: con il primo si è esteso il rapporto per un altro anno, mentre il secondo è stato riscattato dal prestito, firmando un contratto quadriennale. FOTO: Getty – Napoli Anguissa Ci sono poi anche gli acquisti di Mathias Olivera (già ufficiale) e di Khvicha Kvaratskhelia (che sarà sicuramente del Napoli, come da lui stesso rivelato, anche se ancora manca ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Tra i tanti discorsi che si stanno approfondendo in questi giorni un ruolo di primo piano lo hanno senz’altro i giocatori in scadenza di contratto. Continua ad esserci grande incertezza per i casi spinosi riguardanti Fabian Ruiz e Koulibaly: una vera soluzione, al momento, non c’è ancora. In un’estate che deve ancora cominciare, De Laurentiis ha però già chiarito che quattro giocatori saranno senz’altro alanche il prossimo anno. Si tratta di Juan Jesus e Anguissa: con il primo si è esteso il rapporto per un altro anno, mentre il secondo è stato riscattato dal prestito, firmando un contratto quadriennale. FOTO: Getty –Anguissa Ci sono poi anche gli acquisti di Mathias Olivera (già ufficiale) e di Khvicha Kvaratskhelia (che sarà sicuramente del, come da lui stesso rivelato, anche se ancora manca ...

