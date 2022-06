Gas russo, sale l’allarme in Europa: stop anche per la Francia. Schizzano ancora i prezzi ad Amsterdam (Di venerdì 17 giugno 2022) La Francia ha annunciato che non riceve più il gas russo tramite gasdotto. A darne notizia è GRTgaz, l’operatore del sistema di trasporto del gas francese. La comunicazione è arrivata oggi, 17 giugno, su conferma di Gazprom. La causa è «l’interruzione del flusso fisico tra Francia e Germania», ovvero i problemi tecnici registrati lungo l’impianto del Nord Stream 1, che collega il trasporto del gas tra Mosca e Berlino e quindi ad altre parti dell’Europa. GRTgaz ha fornito comunque dati rassicuranti: secondo quanto spiegato dall’operatore, le scorte francesi sono piene al 56%, un 6% in più rispetto al 50% abituale registrato nello stesso periodo. La fornitura di gas russa all’Europa tramite il Nord Stream 1 era ulteriormente diminuita già ieri, giovedì 16 giugno. Sempre ieri, Mosca aveva messo in ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Laha annunciato che non riceve più il gastramite gasdotto. A darne notizia è GRTgaz, l’operatore del sistema di trasporto del gas francese. La comunicazione è arrivata oggi, 17 giugno, su conferma di Gazprom. La causa è «l’interruzione del flusso fisico trae Germania», ovvero i problemi tecnici registrati lungo l’impianto del Nord Stream 1, che collega il trasporto del gas tra Mosca e Berlino e quindi ad altre parti dell’. GRTgaz ha fornito comunque dati rassicuranti: secondo quanto spiegato dall’operatore, le scorte francesi sono piene al 56%, un 6% in più rispetto al 50% abituale registrato nello stesso periodo. La fornitura di gas russa all’tramite il Nord Stream 1 era ulteriormente diminuita già ieri, giovedì 16 giugno. Sempre ieri, Mosca aveva messo in ...

