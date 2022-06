Gas russo, ‘isolata’ la Francia, calo del 50% delle forniture per Italia e Germania. I sospetti di Draghi (Di venerdì 17 giugno 2022) Come già spiegato ieri, Gazprom, il colosso energetico russo che rifornisce anche il nostro Paese, aveva scritto ad Eni motivando il sostanziale calo di flusso inviato, a causa di sopraggiunti problemi tecnici. Una ‘tesi’, che però il premier Draghi, intervenendo da Kiev, ha rigettato affermando che, “I motivi per i tagli di forniture che colpiscono un po’ tutta l’Europa ci viene detto sono tecnici, una delle spiegazioni è che la manutenzione è difficile a causa delle sanzioni. Da parte della Germania e nostra e di altri riteniamo che queste siano bugie, che in realtà ci sia un uso politico del gas, come c’è un uso politico del grano“. Gas russo, Eni comunica che Gazprom ha avvertito di poter assicurare soltanto il 50% della fornitura Un sospetto più ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) Come già spiegato ieri, Gazprom, il colosso energeticoche rifornisce anche il nostro Paese, aveva scritto ad Eni motivando il sostanzialedi flusso inviato, a causa di sopraggiunti problemi tecnici. Una ‘tesi’, che però il premier, intervenendo da Kiev, ha rigettato affermando che, “I motivi per i tagli diche colpiscono un po’ tutta l’Europa ci viene detto sono tecnici, unaspiegazioni è che la manutenzione è difficile a causasanzioni. Da parte dellae nostra e di altri riteniamo che queste siano bugie, che in realtà ci sia un uso politico del gas, come c’è un uso politico del grano“. Gas, Eni comunica che Gazprom ha avvertito di poter assicurare soltanto il 50% della fornitura Un sospetto più ...

