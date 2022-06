Gas russo, il geniale piano del governo per un eventuale stop: consumare meno (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Sul gas russo il governo Draghi ha pronta una ricetta che ha del geniale, come riportato anche da Repubblica. Gas, il piano del governo è consumare meno Nella giornata di mercoledì l’Italia ha subito una riduzione delle forniture di gas del 15% da Gazprom. Un fatto che ha suonato come un avvertimento, sebbene – da fonti Eni – non sia stato motivato in nessun modo dall’azienda russa. Se le forniture diminuissero in maniera cronica, fino a fermarsi, mancherebbero al nostro sostentamento circa 28-30 miliardi di metri cubi di gas, garantiti finora dalla Russia al nostro Paese. Il governo cerca, come sappiamo, forniture alternative sia in Israele che – precedentemente – in Algeria, ma intanto il piano in via di definizione ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Sul gasilDraghi ha pronta una ricetta che ha del, come riportato anche da Repubblica. Gas, ildelNella giornata di mercoledì l’Italia ha subito una riduzione delle forniture di gas del 15% da Gazprom. Un fatto che ha suonato come un avvertimento, sebbene – da fonti Eni – non sia stato motivato in nessun modo dall’azienda russa. Se le forniture diminuissero in maniera cronica, fino a fermarsi, mancherebbero al nostro sostentamento circa 28-30 miliardi di metri cubi di gas, garantiti finora dalla Russia al nostro Paese. Ilcerca, come sappiamo, forniture alternative sia in Israele che – precedentemente – in Algeria, ma intanto ilin via di definizione ha ...

