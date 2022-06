Gas Russia, Eni: “Gazprom fornirà 50% di quanto richiesto” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi, la russa Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri). Lo comunica l’Eni sul sito del gruppo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi, la russaha comunicato chesolo il 50% di(con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri). Lo comunica l’Eni sul sito del gruppo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

ladyonorato : La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al no… - fattoquotidiano : Il gas vola oltre i 130 euro a megawattora dopo i tagli della Russia. Borse Ue tutte in negativo, anche la Svizzera… - petergomezblog : Eni: “Gazprom ha ridotto il flusso di gas verso l’Italia del 15%, almeno per oggi”. La Russia non ha spiegato le ra… - AlbertoTravers5 : RT @michele_geraci: La #Russia tagli le forniture di #gas, come era prevedibile. Ma rilancia e dice: “Comunque, se vi serve veramente, com… - Giadahsospesap1 : RT @pietroraffa: == Nei primi cinque mesi del 2022 la quota delle importazioni di gas dell'Italia dalla Russia è scesa dal 40% del 2021 al… -